Правительство США распродало всю недвижимость в Гонконге

Правительство США на фоне обострения отношений с Китаем продало недвижимое имущество в Гонконге за 2,56 млрд гонконгских долларов (330 млн долларов США), ообщила South China Morning Post.

По сведениям издания, речь идет об участке земли с несколькими особняками на 26 апартаментов, расположенном в престижном районе на холме Шоусон-хилл близ пляжной зоны в южной части острова Гонконг. Госдепартамент США приобрел это имущество для своего консульского персонала в 1948 году, когда Гонконг был британской колонией, передает ТАСС.

Покупателем выступила девелоперская компания Hang Lung Properties, которая, по оценке экспертов, приобрела участок по цене гораздо ниже рыночной. «Очень странно, что США согласились продать за такую цену», – заявил один из местных риелторов.

Госдепартамент Соединенных Штатов выставил на продажу принадлежащее правительству США имущество в Гонконге на фоне напряженности в отношениях с КНР из-за принятия Пекином закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе. Вашингтон воспринял этот правовой акт как нарушение автономии Гонконга и ответил санкциями. Однако представитель американского генконсульства утверждает, что решение о продаже земли обусловлено сугубо коммерческими соображениями.

Напомним, 27 мая глава Госдепа Майк Помпео заявил Конгрессу США об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.

30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения. В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

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