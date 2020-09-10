Звезда «Универа» рассмеялся после оглашения приговора

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как актер сериала «Универ» Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде по факту нарушения правил дорожного движения.

На кадрах опубликованного телеканалом видео судья зачитывает приговор артисту, передает Рен ТВ.

Отмечается, что актера оштрафовали на 5 тыс. рублей.

После этого Кещян начинает переговариваться со своим адвокатом и смеяться.

«Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать, они должны были доказать», – говорит юрист своему подзащитному.

Ранее стало известно, что дело было связано с выездом Кещяна на встречную полосу. Ему грозило лишение водительских прав. Всего на счету актера 13 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 6 тыс. 500 рублей. При этом Кещян заявлял в суде, что не согласен с обвинениями, которые предъявили ему автоинспекторы. Но при этом актер признался, что нарушил ПДД, совершив поворот в неположенном месте.

Другая актриса «Универа» Наталья Рудова ранее пообещала никогда не здороваться с телеведущим Андреем Малаховым после выхода в эфир его передачи о девушках-экскортницах, в которой была задета репутация актрисы.