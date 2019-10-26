Звезда «Универа» обиделась на Малахова из-за выпуска про эскорт

Актриса Наталья Рудова пообещала никогда не здороваться с телеведущим Андреем Малаховым после выхода в эфир его передачи о девушках-экскортницах, в которой была задета репутация актрисы.

В контексте передачи, где шла речь о девушках, предоставляющих эскорт-услуги, прозвучало и ее имя. Рудова в Instagram обвинила Малахова в обмане и некорректном использовании ее имени и фотографий.

«Я вынуждена написать этот пост. Пост позора для людей, работающих на федеральном канале, который позиционирует себя, как новостная программа и ее смотрит вся Россия», – написала актриса.

Рудова подчеркнула, что Малахов обманом взял интервью у ее директора, смонтировал его так, как ему было нужно, и вписал ее имя в «Прямой эфир» о падших женщинах.

Она также добавила, что таким образом телеведущий хотел сорвать высокие рейтинги своей программы. Актриса также отметила, что в передаче не упоминались конкретные факты, поэтому с точки зрения закона ей нечего предъявить Малахову.

При этом Рудова назвала «Прямой эфир» позором, заявив, что причастные к передаче «забыли, что такое честь и достоинство».

«Каждый должен отвечать за свои слова! Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше!» – заключила она.

Кроме того, Рудова упомянула, что Малахов когда-то предлагал познакомить ее с олигархом, но она отказалась. По словам актрисы, телеведущий обращался с аналогичным предложением ко многим знаменитостям.

В четверг PR-директор Рудовой Ангелина Дубровская в передаче Малахова рассказала, что имя и телефон актрисы попали в списки девушек, с которыми можно встретиться за деньги. Дубровская эту возможность опровергла.