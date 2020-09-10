Умерла звезда «Игры престолов» Дайана Ригг

Британская актриса Дайана Ригг, игравшая в сериалах «Мстители» и «Игра престолов», а также одном из фильмов о Джеймсе Бонде, умерла у себя дома, сообщил личный агент актрисы.

«Она мирно скончалась сегодня утром. Она находилась у себя дома в окружении членов семьи, которые попросили с уважением относиться к их праву на частную жизнь в столь трудное для них время», – цитирует ТАСС со ссылкой на Би-Би-Си представителя актрисы.

Дайана Ригг сыграла во многих фильмах, сериалах и театральных постановках. Она известна по роли Трейси ди Винченцо в фильме о Джеймсе Бонде «На секретной службе Ее величества», а также сериалам «Доктор Кто», «Игра престолов» и многих других. Актриса является обладательницей премий BAFTA, Эмми и Тони, передает РИА «Новости».

В 1988 году была удостоена Ордена Британской империи, а в 1994 году она получила титул «Дама-Командор».