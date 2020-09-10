Младенцев признали потерпевшими в деле о торговле детьми

Троих младенцев признавали потерпевшими по уголовному делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил адвокат Игорь Трунов.

«Потерпевшими признаны трое детей из Видновского спецдетдома, а их представитель – сотрудник опеки. При живых родителях, свидетельства о рождении выданы Хамовническим ЗАГСом – не оспорены и не отменены», – цитирует РИА «Новости» Трунова.

Всего в деле фигурирует 11 детей, но адвокат, по собственным словам, пока видел постановление о признании потерпевшими лишь трех.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.

Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.