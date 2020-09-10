Ефремов назвал претендентов на пост своего адвоката

Осужденный на восемь лет колонии актер Михаил Ефремов в беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии рассказал о поисках адвокатов на замену Эльману Пашаеву.

«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», – сказал Ефремов в беседе с ОНК, сообщил RT один из членов комиссии.

По его словам, при решении вопроса в выборе адвоката он доверяет своей жене.

Ефремов отметил, что вопрос о том, кто будет представлять его в суде апелляционной инстанции – главный для него на данный момент, претензий к условиям содержания у него нет.

Напомним, Пашаев в четверг сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицал отказ Ефремова от его услуг.