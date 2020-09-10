Минск запретил США вмешиваться в дела Белоруссии

Глава департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Олег Воинов довел до поверенного в делах США Джеффри Джука информацию о внутриполитической ситуации в республике и отметил недопустимость вмешательства в дела Белоруссии извне, сообщила пресс-служба минобороны страны.

Встреча состоялась в четверг по инициативе американской стороны, передает РИА «Новости».

«Белорусской стороной доведена актуальная информация о внутриполитической ситуации в стране, выражена обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и очередным витком «гонки вооружений». Также отмечена недопустимость вмешательства иностранных государств во внутренние дела Белоруссии», – говорится в сообщении пресс-службы.

В белорусском минобороны также отметили, что собеседники обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг республики.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Однако Лукашенко объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне протестов.