Песков напомнил клерикалам об ответственности перед законом

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10 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Почему россияне не хотят объединяться с Белоруссией

Прошлой зимой в Минске появились пикеты националистов с антироссийскими плакатами в руках Sergei Grits/AP/ТАСС
Лидер белорусского протеста Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но при этом сохраняя и независимость Белоруссии. В то же самое время в Москве обнародовали соцопрос, из которого следует – в России тоже не хотят объединяться с белорусами в одно государство. В чем причина того, что два братских народа не хотят жить в одной стране? Подробности...
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Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
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Могильщики «Оскара» повелись на разводку

Сэмюэл Л. Джексон поздравляет режиссера Спайка Ли, всегда снимавшего фильмы про черных и для черных REUTERS/Mike Blake/File Photo
Новые правила, введенные американской киноакадемией для потенциальных номинантов на премию «Оскар», вызвали бурю негодования и десятки апокалиптических прогнозов. Утверждается, что Голливуд поражен вирусом «культурного марксизма» и готов похоронить «нормальное кино» ради поддержки феминисток, чернокожих и геев. Но так ли это на самом деле?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

Олег Хавич, политический аналитик
На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север – Юг», а «на других направлениях». То есть с Россией. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему русские проиграли Крымскую войну

Тимур Шерзад, журналист
165 лет назад, 10 сентября 1855 года, англо-французские войска вошли в Севастополь. Эпопея отчаянной обороны города завершилась. Шла к концу и Крымская война – один из немногих конфликтов, проигранных Россией не просто так, а с оглушительным треском. Подробности...
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Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
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Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
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Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
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    Песков напомнил клерикалам об ответственности перед законом

    10 сентября 2020, 13:33

    Текст: Алина Назарова

    Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, они обязаны жить в правовом поле России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря.

    «Это вопрос для правоохранительных органов. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они живут и обязаны жить в правовом поле Российской Федерации, поэтому если нарушаются законы Российской Федерации, то должны незамедлительно реагировать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Так он ответил на вопрос о ситуации вокруг Среднеуральского женского монастыря и о том, должна ли светская власть вмешиваться в такие истории.

    Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 – это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за высказываний церковный суд лишил его сана и отлучил от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – на 18 тысяч рублей.

    В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.


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