Виктора Пелевина обвинили в плагиате

Малоизвестная писательница Олеся Градова заявила, что ее роман «Танец с жизнью», написанный в 2010 году, стал источником вдохновения для знаменитого писателя Виктора Пелевина, выпустившего новый роман «Непобедимое солнце».

В конце августа паблик «Беспощадный пиарщик» заявил о плагиате в новой книге Виктора Пелевина «Непобедимое солнце». По мнению авторов канала, Пелевин украл идеи из романа десятилетней давности малоизвестного автора Олеси Градовой «Танец с жизнью».

В интервью «Ридусу» Градова также выразила мнение, что ее книга стала «источником вдохновения» для Пелевина. По ее словам, первым признаком того, что романы «Танец с жизнью» и «Непобедимое солнце» совпадают, стала «сама героиня – «привлекательная московская блондинка», которая исследует духовные практики (йога, суфизм) и выражает свой «бунт тридцатилетних» через обретение «нового «я».

«Второе «напоминание» – это прием повествования от первого лица героини, которая говорит о своей жизни, романах, приключениях. Потом в романе «Непобедимое солнце» появляются уже совсем узнаваемые персонажи: учитель танцев (в моей книге преподавательница суфийского танца), «полубоги» (в моем случае «маги»), а также сюжетные линии – «встречи с интересными людьми», меняющими «точку сборки». Когда в книге Пелевина появился магический камень, мне ничего не оставалось, как спешно дочитывать и ждать финала. Мой «камень», заброшенный в северном лесу, меняет судьбы. Именно к нему приходит героиня, для того чтобы завершить свою войну с силами Тьмы и черное сделать белым», – рассказала Градова.

По ее словам, камень в романе Пелевина «может не только изменить судьбу: он может уничтожить мир и воссоздать его заново». «Финал романа Виктора Пелевина – это мир, охваченный коронавирусом и рука блондинки на «пульте управления». Она счастлива встретиться или пообщаться с персонажами, с которыми прошла свой путь на 760 электронных страницах. Мой мир тоже перевернулся, но в нем, конечно, не было коронавируса. Он стал таким, каким и должен быть – легким, ритмичным, быстрым, как танец. Моя героиня тоже счастлива встретиться или пообщаться с персонажами, с которыми она была на протяжении 380 страниц. Однако к моменту финала книги я уже понимала, что это ни в коем случае не копия – это пародия, гротеск, карикатура на мою героиню и ее историю», – добавила писательница.

«Может ли это быть совпадением? Да, безусловно. Идеи витают в воздухе, но в этом романе, на мой взгляд, критическое количество не только совпадений, но и пародий, как говорит «Беспощадный пиарщик», на все эти «дешевые бульварные романы». Собственно, ни я, ни другие авторы, с которыми мы оказались «соседями по несчастью», не против пародии на свои «бульварные романы», но при одном условии: ссылки, упоминания и прочее, охраняющее наши права на произведения», – добавила она.

Впрочем, Градова отмечает, что доказать наличие плагиата «практически невозможно без привлечения специалистов и литературных экспертов, что также не гарантирует объективного рассмотрения». «Творческая переработка» – это очень часто встречающийся прием у Пелевина. Но попытки любых неизвестных авторов обозначить проблему приводили к неизменному «вы просто хотите попиариться на имени великого писателя», – добавила она.

Тем временем еще один автор – Константин Аникин – заявил, что тоже является «источником вдохновения» известного писателя, выразил публично свое недовольство и высказал слова солидарности Градовой.

На запрос корреспондента «Ридуса» с просьбой прокомментировать скандал вокруг книг Виктора Пелевина представители издательства «ЭКСМО» обещали дать ответ, но протянули несколько дней и так и не нашли времени, сославшись на большую занятость.