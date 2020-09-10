Среди участников «Умного голосования» нашли уголовников и сектантов

Среди участников «Умного голосования» блогера Алексея Навального в Калужской и Орловской областях оказались фигуранты уголовных дел и участники сект.

«Всегда считал хомячков Навального чем-то вроде сектантов, но, как выяснилось, среди них действительно есть люди, состоящие в реальных сектах. Самое интересное, что это не мешает выдвигать кандидатов-сектантов от «Умного голосования», – написал в Twitter публицист Леонид Дегтярев со ссылкой на дзен-канал «Фонд Бабла с коррупцией».

В своей публикации проект, в частности, сообщает, что участник «Умного голосования» Анна Ленникова оказалась участницей секты «Айк Обнинск», представители которой называют себя «каплями», а групповые встречи – «дождем». Чтобы вступить в сообщество, нужно раскрыть как можно больше собственных персональных данных и внести пожертвование, причем размер взноса может «сильно варьироваться в зависимости от ряда факторов».

Другой представитель «Умного голосования» медиа-администратор официального канала «Грудинин.ТВ» Дмитрий Мартышенко в 2014 году стал фигурантом уголовного дела о клевете за ролик «Артамонов покровитель или растяпа?». Как сообщил сам Мартышенко в Facebook, во время обыска у него дома правоохранители изъяли все компьютеры и жесткие диски, а затем обыскали церковь, где нашли запаянный в целлофан порошок. Позже стало известно, что это героин. Мартышенко заподозрил, что наркотик подкинула присутствовавшая на воскресной службе новая прихожанка, которая показалась ему странной. При этом в полиции заявили, что помещение, которое Мартышенко называет церковью, по документам проходит как гараж.

Тем временем сайт vest-news.ru сообщает о криминальном прошлом Мартышенко. Якобы в 1990-е годы он занимался вымогательством денег у бизнесменов, угрожая им физической расправой. Автор статьи утверждает, что в отношении Мартышенко было возбуждено уголовное дело по статьям 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 119 (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

Еще один участник «Умного голосования» Андрей Рослов лишался должности директора 30-й школы в Орле четыре раза. Его начали увольнять с 1999 года, каждый раз он восстанавливался на работе через суд, несмотря даже на возбуждение против него уголовного дела и на признание его виновным в краже бетона, отпущенного на ремонт школы. Рослов дошел до Страсбурга, отбился от всех обвинений и получил возмещение морального (300 тыс. рублей) и материального (еще 30 тыс.) вреда.

Ранее проект «Фонд бабла с коррупцией» опубликовал некоторые подробности из биографий кандидатов на предстоящих выборах в Томске от оппозиции, получивших поддержку «Умного голосования» блогера Алексея Навального.