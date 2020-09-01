В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве известного предпринимателя Евгения Деданина, который два года назад смертельно ранил двух преступников, напавших на его дом, сообщило МВД республики.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий наружными службами полиции при содействии местных граждан по горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что задержанного передали в распоряжении следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.

При этом сообщается, что на месте происшествия нашли орудие убийства – пистолет.

По данным Следственного комитета, 54-летний задержанный – иностранец, житель Самары. В ведомстве отметили, что ему грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу об убийстве.

Ранее сообщалось, что бизнесмена застрелили в Бугульме возле ресторана «Аристократ». В Сети появилось видео с места расстрела.

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