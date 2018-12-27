В Госдуме предложили отменить уголовную ответственность за самооборону

Первый зампред руководителя Госдумы Иван Сухарев подготовил законопроект об отмене уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны.

По задумке парламентария, принятие этого законопроекта будет способствовать большей защищенности граждан и их уверенности в законности действий, направленных на защиту самого себя и своей семьи, передает RT.

Сухарев подчеркнул, что главная цель «необходимой обороны» – это предупреждение общественно опасного деяния, а причинение вреда лицу, посягающему на жизнь и здоровье обороняющегося, в этом случае носит вынужденный характер.

Депутат также отметил, что право на необходимую оборону вытекает из естественного, присущего человеку от рождения права на жизнь, личную неприкосновенность и неприкосновенность своего имущества

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