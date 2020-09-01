В Европе начали готовить план на случай продовольственного кризиса

Еврокомиссия готовит план для обеспечения поставок продовольствия и продовольственной безопасности в Евросоюзе во время кризиса, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

«По поводу устойчивости – конечно, нам необходимо проанализировать уроки кризиса (вызванного борьбой с коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД) и (подумать – прим. ВЗГЛЯД) как повысить устойчивость европейского сектора сельского хозяйства. Еврокомиссия готовит план для обеспечения поставок продовольствия и продовольственной безопасности в Евросоюзе во время кризиса. Еврокомиссия также предложит законодательную базу для устойчивой продовольственной системы ЕС», – цитирует РИА «Новости» Войцеховского.

По его словам, Евросоюзу необходимо сохранить внутри себя единый рынок, невзирая на ограничения в передвижениях, которые вводились и периодически появляются вновь в ЕС в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Это было полностью поддержано странами союза: нам нужно сохранять внутренний рынок, без барьеров на границах», – сказал Войцеховский

В апреле исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с «голодом библейского масштаба» всего через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.

Кроме того, Евросоюз объявил о вступлении в глубочайшую рецессию в своей истории.

В мае ЕК предложила потратить на восстановление экономики стран ЕС 750 млрд евро. При этом, по оценкам ЕК, для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса Евросоюзу потребуется как минимум 1,5 трлн евро.

В свою очередь, секретарь ООН Антониу Гутерриш в июне сообщил, что вспышка коронавируса может привести к продовольственной катастрофе в мире, если не принять срочных мер.

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