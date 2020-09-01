В ООН назвали число случаев жестокого обращения с задержанными в Белоруссии

Во время протестов в Белоруссии произошли 450 случаев жестокого обращения с задержанными, об этом заявили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы», – цитирует РИА «Новости» сообщение управления.

По данным организации, большая часть пропавших людей были найдены, но «вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек, как сообщается, неизвестны их родственникам».

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания. Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты», – подчеркнули эксперты ООН.

Эксперты призвали власти страны «прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей».

Также в ООН призвали белорусское руководство соблюдать «немедленную регистрацию, судебный надзор за задержанием и уведомление членов семьи, как только подозреваемый лишен свободы – с целью предотвращения насильственных исчезновений».

Кроме того, эксперты потребовали отпустить всех мирных участников демонстраций, привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсацию жертвам и их семьям.

«Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за мирное участие в демонстрации», – подчеркнули в ООН.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».