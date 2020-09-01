Ефремов не узнал себя на видео с места аварии

Обвиняемый в смертельной аварии актер Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы не смог достоверно опознать себя на видеозаписи с места происшествия.

«Не знаю, я это или не я. Вроде да, а вроде нет. По жестам я себя узнать не могу», – сказал актер, передает «Комсомольская правда».

Также Ефремов призвал провести биологическую экспертизу пассажирской подушки безопасности.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, одна из видеозаписей доказывает, что в машину Ефремова перед выездом на Садовое кольцо никто не мог сесть.

«Свидетель защиты Теван Бадасян уверял, что видел в Плотниковом переулке, как на заднее сиденье автомобиля Ефремова садился какой-то мужчина. Но на видеозаписи, предоставленной прокуратурой, отчетливо видно, что в переулке не было ни свидетеля, ни человека, который садился бы в машину Ефремова. Остается лишь догадываться, откуда взялся этот свидетель у стороны защиты», – заявил РИА «Новости» юрист.

Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Напомним, свидетель защиты Александр Кобец заявил об отсутствии за рулем Ефремова и о присутствии там другого человека. Позднее он признался в слепоте и употреблении алкоголя.

Другой свидетель Андрей Гаев заявил, что Ефремов после ДТП вышел со стороны пассажирского сиденья. Гаев признался, что был судим и отбывал срок в колонии за избиение супруги.

Третий свидетель Теван Бадасян заявил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП. При этом Бадасян устроил скандал на заседании суда.

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