Ефремов назвал справедливое для него наказание

В ходе судебного разбирательства в зале Пресненского суда Москвы актер Михаил Ефремов сам себе вынес приговор. По мнению артиста, справедливым наказанием по делу смертельного ДТП станет расстрел.

«Расстрелять», – сказал Ефремов в суде, выслушав требования потерпевшей стороны, передает «Комсомольская правда».

Также старший сын погибшего в аварии Сергея Захарова Виталий призвал посадить актера не меньше, чем на восемь лет. Виталий Захаров рассчитывает на компенсацию в виде 7,3 млн рублей.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский якобы «перекрыл» обвиняемому все выходы к пострадавшим, а теперь заявляет об отсутствии извинений и соболезнований.

Исследование доказательств в суде завершено. «Прения сторон назначаем на 3 сентября 10.00 мск», – цитирует судью Елену Абрамову ТАСС.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.

Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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