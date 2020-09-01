В России разработают навигационную систему для Луны из 24 спутников

Информационные спутниковые системы (ИСС) им. Решетнева уже прорабатывают функционал и состав будущей навигационной системы для Луны, в которую войдут минимум 24 космических аппарата, сообщил в интервью гендиректор ИСС Николай Тестоедов.

«Мы пока это все просчитываем – количество аппаратов, баллистику, сколько плоскостей, какой функционал и так далее. Когда скажут, что нужна лунная навигация, она будет обеспечена. Скажут, что нужна связь, тоже будет обеспечена, потому что это будут некие модификации или полные клоны того, что мы делаем для Земли», – передает ТАСС сова Тестоедова.

Тестоедов добавил, что для Луны, как и для Земли, минимальный состав навигационной системы должен включать 24 космических аппарата, но «этапность лунной навигационной группировки будет определяться этапностью колонизации Луны».

Напомним, в ноябре Тестоедов сообщил, что АО «Информационные спутниковые системы имени ак. М.Ф. Решетнева» (ИСС) вместе с Сибирским государственным университетом (СибГУ) создали антенну из углепластика для обеспечения спутниковой связи.

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