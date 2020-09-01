Россиянам вынесли приговор по делу о взрывах на салюте в Минске

Суд приговорил россиян Константина Денисова и Максимилиана Сафронова к трем годам лишения свободы в колонии-поселении по делу о взрывах во время салюта в Минске в День независимости летом 2019 года.

Денисов и Сафронов являются сотрудниками российского предприятия, которое изготовило салюты. Они не признали вину, передает РИА «Новости».

Россиян обвинили в нарушении правил использования пиротехнических изделий, повлекшем по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, ущерба в крупном размере и смерть человека.

Вместе с тем офицер минской комендатуры Алексей Круглик, который находится под подпиской о невыезде, признал вину частично. Его судили за нарушения правил использования пиротехнических изделий, которые повлекли травмы и смерть человека. Отмечается, что для Круглика прокурор запросил аналогичное наказание – три года лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, 3 июля 2019 года во время салюта в Минске в честь Дня независимости Белоруссии получили травмы из-за разлета осколков не менее 10 граждан, погибла женщина.

Использовавшиеся на салюте в Минске фейерверочные изделия были приобретены у российской компании, из-за чего правоохранители задержали двух представителей предприятия-поставщика.

В минобороны Белоруссии заявляли, что возможной причиной могли быть некачественные снаряды пиротехники.