Трамп пообещал США революцию в случае победы Байдена

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае избрания президентом его соперника Джо Байдена США ждет революция в исполнении «радикальных левых сил».

«Они возьмут власть, если придет Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу... это революция», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова Трампа.

«Он слабый человек и был таким всю свою жизнь... Он не должен баллотироваться в президенты», – сказал Трамп о Байдене.

На вопрос ведущей, кто же контролирует Байдена, Трамп ответил, что она этих людей не знает, и в подробности вдаваться не стал.

Трампа спросили также, хочет ли он, чтобы его сторонники «противостояли» левым протестующим.

«Нет, я этого не хочу, я оставляю это правоохранительным органам», – ответил Трамп.

Ранее во вторник кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден раскритиковал действующего главу американского государства Дональда Трампа за «покорную роль в отношениях» с Москвой.

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