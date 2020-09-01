Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО

Состоялась встреча экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и вице-президента парламентской ассамблеи НАТО Карла Ламерса.

Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской «Пул Первой».

Указывается, что состоялась «политическая встреча».

Напомним, Тихановская назвала себя «избранным народом» президентом Белоруссии.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов.