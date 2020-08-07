Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

Долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России подтвержден на уровне «BBB», сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.

Рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F2», передает РИА «Новости».

Fitch считает, что в России политические меры реагирования на «шок», связанный с COVID-19, и «чрезвычайную волатильность цен на нефть» помогут укрепить «макроэкономическую стабильность» и сохранить «устойчивость суверенного баланса». Также устойчивости России способствуют приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что решение Fitch доказывает «устойчивость макроэкономической конструкции» страны «даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры». По его словам, «показательно, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему», передает ТАСС.

Силуанов отметил, что «в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением» коронавируса. При «спаде экономики» требовалось «заместить выпавший частный спрос государственными бюджетными мерами».

«Принятые меры показали свою эффективность», – сказал министр, отметив, что в России не допустили «стрессового развития ситуации на рынке труда».

При этом «наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах».

Глава ведомства предположил, что «падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах».

В 2020 году Fitch ожидает сокращения ВВП России на 5,2% из-за ситуации с коронавирусом. Сокращение добычи нефти может понизить показатель темпов роста экономики приблизительно на 1 процентный пункт. Агентство ожидает, что рост экономики восстановится до 3,6% в 2021 году и до 2,5% – в 2022 году.

Напомним, в августе 2019 года Fitch повысило суверенный рейтинг России. После этого Минфин объявил о возврате суверенного рейтинга России на досанкционный уровень.