Украина передала России список из 22 удерживаемых лиц с просьбой об освобождении

Киев попросил Москву освободить 22 удерживаемых в России лиц и ожидает решения в ближайшее время, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар», – передает сообщение ТАСС.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что «этот список уже передан российской стороне», и добавил, что ожидает решения этого вопроса. В частности, Киев просит об освобождении арестованного в Крыму Руслана Сулейманова.

Напомним, 26 июля Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Донбассе. Путин и Зеленский указали на необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках Контактной группы.