Минск заявил о готовности ответить на любые агрессивные выпады и вызовы

Tекст: Денис Тельманов

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил в интервью госизданию «СБ.Беларусь сегодня», что Минск готов противостоять любым агрессивным выпадам и вызовам, передает РИА «Новости». В рамках интервью Муравейко подчеркнул, что белорусские вооруженные силы активно подготавливаются к возможным угрозам через всесторонние тренировки и учения, а также оснащаются современным вооружением отечественного производства.



Муравейко отметил, что на текущий момент разрабатывается концепция безопасности Союзного государства Беларуси и России, в которой отражены основные направления совместных действий по защите национальных интересов и границ, а также взаимодействие с Россией как стратегическим союзником.

Особое внимание уделяется задачам по охране границ и защите воздушных рубежей. «Все у нас, повторюсь, для этого есть: есть понимание, любовь к Родине, силы и средства для обеспечения безопасности», – заявил начальник генштаба.

Кроме того, белорусские военные проводят анализ современных конфликтов в мире и используют полученные выводы для улучшения подготовки и развития армии. Муравейко подчеркнул, что армия Беларуси является «очень гибким и очень живым организмом», который стремится к быстрой адаптации и совершенствованию боевого мастерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что деструктивные силы готовы использовать любые меры для дестабилизации обстановки в стране, включая насилие и вред инфраструктуре.

Военнопленный Александр Залесский сообщил, что ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией для их подрыва в случае движения техники.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае повторения протестов 2020 года в стране отключат интернет, чтобы предотвратить дестабилизацию и вмешательство из-за рубежа.

