Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».17 комментариев
Минск заявил о готовности ответить на агрессию и вызовы
Минск заявил о готовности ответить на любые агрессивные выпады и вызовы
Начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил о готовности Белоруссии отвечать на агрессию и вызовы, подчеркнув важность сотрудничества с Россией и модернизацию армии.
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил в интервью госизданию «СБ.Беларусь сегодня», что Минск готов противостоять любым агрессивным выпадам и вызовам, передает РИА «Новости». В рамках интервью Муравейко подчеркнул, что белорусские вооруженные силы активно подготавливаются к возможным угрозам через всесторонние тренировки и учения, а также оснащаются современным вооружением отечественного производства.
Муравейко отметил, что на текущий момент разрабатывается концепция безопасности Союзного государства Беларуси и России, в которой отражены основные направления совместных действий по защите национальных интересов и границ, а также взаимодействие с Россией как стратегическим союзником.
Особое внимание уделяется задачам по охране границ и защите воздушных рубежей. «Все у нас, повторюсь, для этого есть: есть понимание, любовь к Родине, силы и средства для обеспечения безопасности», – заявил начальник генштаба.
Кроме того, белорусские военные проводят анализ современных конфликтов в мире и используют полученные выводы для улучшения подготовки и развития армии. Муравейко подчеркнул, что армия Беларуси является «очень гибким и очень живым организмом», который стремится к быстрой адаптации и совершенствованию боевого мастерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что деструктивные силы готовы использовать любые меры для дестабилизации обстановки в стране, включая насилие и вред инфраструктуре.
Военнопленный Александр Залесский сообщил, что ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией для их подрыва в случае движения техники.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае повторения протестов 2020 года в стране отключат интернет, чтобы предотвратить дестабилизацию и вмешательство из-за рубежа.