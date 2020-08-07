В Крыму ответили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Киев не стал воевать за Крым, поскольку полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане – украинцами, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов, отвечая на слова белорусского президента.

«При всем уважении к белорусскому президенту, он не ведает, что говорит. Крым никогда не был украинской землей, а крымчане – украинцами. Оставив за скобками печальную историю крымских татар, можно констатировать одно: на полуострове в советские времена возникла специфическая общность людей со своей особой южноостровной ментальностью, и «перемолоть» ее слабой киевской власти за 23 года так и не удалось. Поэтому воевать с Россией «за свою землю» и «своих людей» было попросту некому за отсутствием таковых», – заявил РИА «Новости» Молохов.

По его словам, то, что Крым не является украинской землей, отчетливо понимают даже представители официального Киева. «Так что Александр Григорьевич ошибается, очень ошибается», – добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее «не было власти и желания защищать свой кусок земли». По его словам, киевские власти безалаберно и бестолково относились к территории Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума, когда более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.