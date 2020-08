SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с десятой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала в пятницу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Пуск состоялся в 01.12 по времени восточного побережья США (08.12 мск). Спустя приблизительно девять минут после запуска на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане была посажена первая ступень ракеты-носителя. Ранее она использовалась четырежды.

Вместе с 57 спутниками Starlink на орбиту на контрактной основе выводятся два спутника компании BlackSky, передает ТАСС.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Тем временем специалисты Роскосмоса собрались создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.