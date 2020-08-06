МВД Белоруссии отпустило главу штаба Тихановской

Руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз сообщила, что белорусские правоохранители отпустили ее из отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики после «беседы».

«Да, отпустили только что. Отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом (МВД Белоруссии)», – сообщила Мороз РИА «Новости».

По ее словам, сотрудники пригласили ее «для беседы», а задержания как такового не было. «Они сказали, что меня не задерживали, а просто пригласили проехать, посадили к себе в машину и увезли», – уточнила она.

«Они просто предупредили, чтобы массовые беспорядки не устраивали. Об ответственности предупредили. Я им сказала, что мы на самом деле за мирные перемены и честные выборы, мы не хотим никаких массовых беспорядков», – сообщила Мороз.

Она затруднилась ответить, будет ли штаб Тихановской проводить несанкционированный митинг в четверг вечером в парке Дружбы народов, как планировалось ранее.

Ранее пресс-секретарь политика Анна Красулина сообщила, что руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской – Мария Мороз задержана в Минске.

Однако официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что глава Мороз не была задержана сотрудниками милиции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит». Тихановская ответила Лукашенко на эти слова.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.

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