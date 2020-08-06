Андрей Кабанов: За схиигуменом Сергием стоят кукловоды

«Сергий организовал секту и его службы проходили по правилам шоу-бизнеса. Но на самом деле за ним стоят кукловоды, которые хотели зарабатывать на этом», – считает сооснователь «Города без наркотиков» Андрей Кабанов. Он напомнил, что тюремное заключение Сергия оставило отпечаток на его карьере.

Сооснователь «Города без наркотиков» Андрей Кабанов, лично знакомый с Сергием, напомнил, что когда бывший схиигумен получил свой сан, то владыка Викентий при рукоположении «не знал, что монах был осужден до этого по статье 211 ч. 2». Кроме того, благодаря работе в оперативных органах Сергий способен по внешнему виду и разговорам составить картину о человеке и сказать ему то, что он хочет услышать. Об этом Кабанов рассказал в интервью, опубликованном на сайте YouTube.

Службы Сергия он сравнил с шоу-бизнесом. «Это шоу, когда он собирает по 250-300 человек в субботу и устраивает отчитку – изгнание дьявола. Это надо аккуратно, тихо делать, а он делает это публично. Самое интересное, что он не изгоняет беса, он с ним разговаривает. Ему, видимо, больше не с кем», – считает Кабанов.

По его словам, любой человек, просидевший в тюрьме три-четыре года, «имеет определенный отпечаток». «Человек просидел 13 лет – он до мозга костей зоновский. У него это мышление никуда не денется... Он сейчас часто сидит в интернете, хотя говорил, что это «сатанинское». Человек – противоречие... Он начал читать тексты. Читает с ошибками, не понимает, то скороговоркой, то медленно», – подчеркнул сооснователь «Города без наркотиков».

Кабанов считает, что во всех роликах отца Сергия нет любви. «Апостол Павел говорил, что ты можешь горы передвигать, чудеса творить, но если нет любви, это все мимо. А в речах Сергия только «проклинаю», «Сатана». Как верующий, я себя спрашиваю, так бы Господь Иисус Христос поступил? Разве он мог бы сказать «проклинаю»?» – риторически спросил Кабанов.

Он не исключил, что Сергий находится под управлением кукловодов, которые хотят нажиться на нем. «Его пытался поддержать Ходорковский, Навальный, Невзоров хотел приехать, приезжала Собчак. Ему хватило ума с ними не общаться... Но ему нужен скандал, закончившийся силовым вмешательством, чтобы стать мучеником. У нас мучеников любят, будут говорить, что он за веру страдает», – уверен сооснователь «Города без наркотиков».

У Кабанова сложилось мнение, что Сергий перейдет в юрисдикцию другой церкви. Скорее всего, это будет украинская раскольническая церковь. Его оставят в сане, даже рукоположат в епископы, чтобы он мог сам рукополагать тех, кого из сана извергнут. «Сергий говорит то, что ты хочешь услышать, а потом подавляет волю. Он выпиливал прихожанам обереги – колья от вурдалаков. А людям нравится. Болезнь русских православных – мы ищем чудеса. У нас полно монастырей, но нам надо ехать на Афон. Господь везде, в любой храм зайди. А нам надо найти чудотворца, чтобы кресты мироточили», – подытожил Кабанов.

Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ранее в интернете появлялись заявления Сергия о том, что коронавируса не существует, а для населения готовится «электронный лагерь сатаны». Сергий не менее 18 лет был духовным отцом Среднеуральского монастыря.

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