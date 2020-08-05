Адвокат объяснил найденный в авто Ефремова гашиш

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что найденные у артиста в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

«Вы разве слышали, чтобы прокурор сказала, что на этих наркотиках его биоматериалы или иные следы? Я тоже нет. Значит, это не его наркотики», – заявил Пашаев ТАСС.

Пашаев также заявил, что линия защиты Ефремова не строится на утверждении, что актера в момент ДТП не было за рулем его машины. «Я никогда не утверждал, что Ефремова не было за рулем в момент ДТП. Может не был, может и был», – сказал он.

Адвокат также призвал не верить признанию актера в том, что он был за рулем, данное сразу после ДТП. «Он был пьяный, а когда вы пьяный, вы признаетесь хоть в чем, хоть в любви к кому угодно», – отметил Пашаев. «У нас есть свой козырь, есть неопровержимое доказательство невиновности Ефремова. Подождите, мы его представим в свое время», – подчеркнул он.

Ранее гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле Ефремова нашли гашиш и гашишное масло после смертельной аварии.

При этом в материалах дела отмечается, что артист был полностью вменяем в момент ДТП и отдавал отчет в своих действиях.

Пашаев заявлял о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотическогоопьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.

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