В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождя

В Крыму объявлен конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 млн рублей на проведение экспериментальных авиационных работ для вызова осадков, следует из материалов портала госзакупок.

«Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты республики Крым», – цитирует документ ТАСС.

Отмечается, что для проведения работ будет использоваться воздушное судно. «Самолет должен быть оборудован азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. (…) Общий планируемый налет самолета – не менее 25 летных часов. Исполнитель обеспечивает искусственное увеличение осадков на территории республики Крым не менее 15% от месячной (сезонной) суммы осадков», – сказано в документе.

При этом реагенты, используемые в работах, и их применение должны соответствовать специальному документу Росгидромета от 2002 года «Методические указания. Проведение работ по искусственному увеличению атмосферных осадков самолетными методами».

Полет должен будет выполняться в предгорных и горных зонах Симферопольского и Белогорского районов Крыма. Срок оказания услуг стартует с момента заключения контракта и завершается 15 декабря 2020 года.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя.

Кроме того, в Крым направили уникальный российский самолет, при помощи которого можно обрабатывать воздушные массы для вызова осадков.