Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц «несчастными девчонками» Пушков объяснил «предметный интерес» Запада к Белоруссии В Белоруссии начались военные учения 4 августа 2020, 15:46 Текст: Елизавета Булкина

В Белоруссии во вторник стартовал первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики, сообщило минобороны страны. «Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск – Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям», – цитирует сообщение белорусского военного ведомства ТАСС. Согласно сообщению, вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию аэродромного участка дороги от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, передает РИА «Новости». Посадку самолетов на дорогу в Белоруссии начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на аэродромный участок дороги штурмовик Су-25.

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