В ПФР назвали срок выплат новых пособий на детей

Пенсионный фонд России произведет единовременную выплату денежного пособия в размере 10 тыс. рублей после 5 августа.

В ПФР заявили, что намерены составить список всех семей, не получивших выплаты, и перевести их им. На данный момент деньги получили уже около 90% всех семей с детьми от трех до 16 лет. Большая часть из них подала заявления через портал госуслуг, пишет ФАН.

Оставшиеся 10% заявлений не подавали. По данным ПФР, речь идет о семьях, которые живут в горных и северных районах страны. Туда сложно добраться, и там не всегда доступен интернет, поэтому представители фонда намерены найти этих родителей и оформить для них сразу две выплаты по 10 тыс. рублей. Перечисление средств для таких семей уже началось, выплаты будут производиться после 5 августа.

Тем временем правительство упростило оформление документов для получения пособия на детей от трех до семи лет.

Как сообщал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, на поддержку российских семей с детьми за период пандемии коронавируса было направлено порядка 640 млрд рублей.