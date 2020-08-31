Зоозащитник объяснил необходимость запрета конфискации домашних животных за долги

Домашние животные сильно привыкают к своим хозяевам, поэтому, если владелец надлежащим образом о нем заботится, изымать за долги питомца нельзя, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких, комментируя соответствующий законопроект.

Он прокомментировал инициативу депутата Госдумы Владимира Бурматова, предложившего запретить изымать у россиян животных за долги. Речь идет о домашних питомцах, которые используются для целей, не имеющих отношения к предпринимательской деятельности.

«Если честно, мне такие случаи неизвестны, но я не могу сказать, что их нет, и данный законопроект (который предлагает Бурматов – прим. ред.) не актуален. Думаю, что раз уж этот проект внесли, то пусть он будет, потому что животным от него хуже точно не станет. Просто нужно понимать, что изымать питомца у хозяина неправильно с моральной точки зрения, потому что он к владельцу эмоционально привык и любит его», – говорит Корецких.

Он подчеркивает, что если хозяин обращается с питомцем хорошо, не нарушает закон о правилах содержания животных, то неправильно отбирать у него домашнего любимца.

Зоозащитник также обратил внимание на ряд других вопросов, связанных с домашними животными. Например, необходимо разработать законопроекты об обязательной регистрации питомцев и добиваться исполнения закона об ответственном обращении с животными, пояснил Корецких.

«Стоит также обратить внимание на ограничение разведения животных. То есть задуматься об обязательной стерилизации всех домашних питомцев, потому что есть часть людей, у которых, например, собака рожает, а потом они не знают, куда этих щенков деть. Топят их или отдают кому попало, выбрасывают на улицу, опять же», – заключил председатель Альянса защитников животных.

С начала 2020 года в силу вступила программа отлова безнадзорных животных, которая действует по принципу «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания». Ожидается, что это сократит количество бездомных животных и поможет уберечь от ряда болезней лиц без определенного места жительства.