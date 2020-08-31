РФПИ решил предложить США и Британии экспертизу для одобрения препаратов против COVID

Российский фонд прямых инвестиций готов предложить США и Великобритании поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения эффективных препаратов против коронавируса, заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Российский фонд прямых инвестиций отмечает желание американских и британских властей следовать процедуре ускоренной регистрации вакцин против коронавируса, которая была применена в Российской Федерации. ...Мы поддерживаем стремление наших партнеров обезопасить собственных граждан и готовы предложить им всестороннюю поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения наиболее эффективных и безопасных препаратов против коронавируса», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева.

Глава фонда указал, что недавно представители США и Великобритании подвергли Россию агрессивной критике за регистрацию «Спутник V», первой в мире вакцины против коронавируса.

«Однако спустя несколько недель правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявило о возможности ускоренной регистрации британской вакцины, а спустя два дня с аналогичным заявлением выступил глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан, заявивший о возможности регистрации вакцины до окончания фазы 3 клинических исследований, тем самым в точности следуя примеру России», – добавил глава РФПИ.

«Как я уже упоминал, шокированный успехами России западный мир должен был пройти через четыре стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, депрессию и, в конце концов, принятие. Недавние заявления показывают, что они уже прошли стадию депрессии и наступило принятие того, что российский подход оказался наиболее правильным», – заключил Дмитриев.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.

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