Акция в Гааге выявила падение интереса к расследованию крушения MH17

В Гааге состоялась акция в поддержку объективного расследования крушения на Украине в 2014 году самолета Boeing, сообщают информационные агентства.

Участники раздавали специальный выпуск газеты De Andere Krant. Выпуск посвящен крушению MH17, передает ТАСС.

Один из организаторов мероприятия Дмитрий Писарев заявил, что после «очень долгого» расследования огласили «выводы, с которым согласиться весьма трудно». Он подчеркнул, что «не было использовано обилие доказательного материала, не было допрошено множество свидетелей, не было проявлено своевременного интереса к сбору доказательств с места крушения».

По его словам, «во всей этой истории зияют огромные бреши, очень много нестыковок». Как подчеркнул Писарев, участники акции не хотят, чтобы «этот вопрос оказался забытым».

«Мы раздаем людям газеты и видим, что многие уже даже не понимают, о чем идет речь. Многие не узнают название рейса, который раньше был у всех на устах», – сказал он, отметив, что сейчас нужно «разъяснять, о чем, собственно, идет речь».

Писарев полагает, что «потом уже до истины будет не докопаться», если сейчас «следствие уведет все концы в воду».

Он считает маловероятным, что общественное сознание изменится и что официальные круги обратят внимание на доказательства, полученные независимым журналистами.

По его словам, «большинство проходящих сторонятся и даже опасаются брать газету, интереса к вопросу не проявляют, хотя несколько лет назад крушение Boeing считалось национальным событием», но «сейчас это совершенно никому не нужно, и если крупные СМИ не начнут освещать эти вопросы, то, честно говоря, надежд мало».

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. В июне 2020 года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе.

Прокурор Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из России «Буком». Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая в том числе на нежелание использовать выводы российской стороны.