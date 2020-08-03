Путин дал поручение о ликвидации вреда экологии в Усолье-Сибирском

Минприроды России должно до 30 сентября заключить госконтракт с исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда экологии в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Согласно поручению президента, правительству предписано до 21 августа определить единственного исполнителя безотлагательных работ по изоляции и приведению в безопасное состояние подвергшихся химическому загрязнению объектов в Усолье-Сибирском, а также последующих работ с выявлением и оценкой накопленного вреда окружающей среде и его ликвидации, передает ТАСС.

«Минприроды России в месячный срок после определения правительством РФ единственного исполнителя [этих работ] <…> заключить с ним государственный контракт на 2020-2021 годы. Срок – 30 сентября 2020 года», – поручил глава государства.

Правительству также поручено обеспечить выделение средств из федерального бюджета на соответствующие работы, в том числе – предусмотреть дополнительные ассигнования на это в проекте федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. В свою очередь, Росатому поручено обеспечить организацию незамедлительного выполнения работ по изоляции и приведению в безопасное состояние загрязненных объектов в Усолье-Сибирском.

Ранее Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Глава государства назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

Напомним, Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье. В нем проживают около 76 тыс. человек. Он входит в список городов России с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.