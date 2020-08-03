Энтомолог рассказал, чем для россиян опасны тропические постельные клопы

Взгляд
3 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
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Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
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Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...
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Дежавю цветной американской революции

Дометий Завольский, историк-архивист
Глядя на радужную революцию, захлестнувшую Запад, вроде бы можно если не позлорадствовать, то просчитать российские выгоды. Но гораздо важнее задаться вопросом: не погружаемся ли мы в схожее безумие? Подробности...
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Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

Тимур Шерзад, журналист
В середине 30-х годов советские десантные войска оторвались от заграничных коллег очень далеко. Казалось, в какую войну ни вступят русские, они обязательно будут массированно применять парашютистов. Но когда грянула ВОВ, массовые парашютные выброски стали исключением на фоне основной «движухи». Почему? Подробности...
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    Энтомолог рассказал, чем для россиян опасны тропические постельные клопы

       3 августа 2020, 14:30
    Фото: Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Не исключено, что постельные тропические клопы через укус могут передать человеку или домашнему животному организмы, которые вызывают ряд заболеваний, а также в некоторых случаях на теле может образоваться кожная сыпь и аллергия, заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов.

    В Роспотребнадзоре предупредили, что в европейской части России замечены тропические постельные клопы, численность которых увеличивается с каждым годом. По словам ведомства, насекомых могли привезти с собой туристы из отпуска, либо попасть в дом они могут с вещами, одеждой или мебелью.

    «Вообще, постельные клопы (Cimicidae) – это небольшое семейство, включающее около ста видов. Все они питаются исключительно кровью теплокровных животных, в том числе и человека. Разные их виды распространены по всему миру и очень похожи друг на друга, поэтому отличить обычных кровососущих насекомых от тропических без детального рассмотрения практически невозможно», – говорит Гомыранов.

    Он рассказывает, что тропический постельный клоп (Cimex hemipterus) бывает от 3 до 8,5 мм в длину. Изначально, как предполагают ученые, он жил в пещерах Среднего Востока, а затем расселился вместе с животными и человеком по всему миру. В природе клопы живут в норах и гнездах животных. Однако, это кровососущие насекомые отлично уживаются и в обычных квартирах. В светлое время суток они прячутся в различных щелях, например, в мягкой мебели, под обоями, в книгах, а с наступление сумерек выползают, чтобы напиться крови – единственной их пищи.

    Расселяются клопы как самостоятельно, проползая по вентиляционным каналам и стенам домов, так и переносятся на различных предметах, продолжает энтомолог. Таким образом россияне могли принести их в квартиру, после чего насекомые отлично прижились. При этом он уточняет, что совершенно не важно, какие санитарные условия соблюдаются в помещении – постельные клопы уживаются везде.

    «Достоверно не доказано, что клопы способны переносить заболевания. Тем не менее, не исключается возможность передачи ими организмов, которые вызывают туляремию, бруцеллёз, оспу, гепатит B, туберкулёз, брюшной тиф и сибирскую язву. Кроме того, в некоторых случаях укусы могут привести к кожной сыпи и аллергии», – предупреждает Гомыранов.

    Энтомолог также обратил внимание на то, что если в жилом помещении все-таки были обнаружены клопы, вне зависимости от их вида, стоит немедленно обратиться к дезинсекторам, предварительно проверив у них лицензию на оказание подобного рода услуг. Он также не рекомендует пытаться самостоятельно избавиться от кровососущих насекомых, поскольку такие меры борьбы, как правило, неэффективны.

    В январе текущего года в Роспотребнадзоре сообщили, что тропические клопы переносят опасные инфекции и устойчивы к привычным средствам борьбы. При этом в России нашли действенный способ уничтожить этих домашних вредителей.


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