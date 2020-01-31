Роспотребнадзор предупредил о распространении тропических клопов

В России появились тропические клопы, которые ранее встречались только в странах, расположенных ближе к экватору. Они переносят опасные инфекции и устойчивы к привычным средствам борьбы, рассказала доктор биологических наук, профессор, завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Из-за резкого увеличения численности клопов Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поручила специалистам собирать материал по клопам, передает радио Sputnik.

Рославцева рассказала, что «есть два вида постельных клопов – один из них космополит, живет на территории стран с достаточно прохладным климатом, в том числе в России», а второй «называется тропический постельный клоп, он живет в странах, расположенных близко к экватору».

Однако «для насекомых свойственно увеличивать свой ареал, поэтому тропический клоп в последние годы начал резко увеличивать свое место обитания, и, к сожалению, он занесен в Россию».

Исследования показали, что в организме клопов и на покровах может быть все что угодно.

«То, что многократно подтверждено, – это гепатит B, но там достаточная коллекция разных возбудителей, в том числе особо опасных. Вирусов много, в том числе находят вирусы всех арбовирусных лихорадок. В Канаде установили прямую связь между заболеваниями пациентов и населением госпиталя клопами. Причем клопы были устойчивы к антибиотикам. Клопы размножаются, пациенты в госпиталях заболевают инфекциями, а бороться с этим нельзя», – отметила исследовательница.

Бороться с клопами можно лишь их уничтожением, но проблема в том, что появились разные классы органических соединений, к которым клопы устойчивы. Это вынуждает ученых всего мира смотреть область неорганических веществ.

В России, как отметила профессор, нашли действенный способ борьбы.

«Мы разработали два препарата, которые очень активно работают против клопов – на основе природного сырья диатомита. Это осадочная порода, которая образовалась при отступлении моря и мирового океана, остатки раковинок, которые как кристаллы обладают острыми краями. Эти края нарушают покровы в частности клопов, происходит иссушение организма клопов, они погибают. Этот препарат производится уже два года в нашей стране и называется «Гектор», – рассказала Рославцева.

Ранее заведующая инсектарием Научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Вероника Олифер заявляла в комментарии газете ВЗГЛЯД, что тропические постельные клопы так же опасны для людей, как и обычные.