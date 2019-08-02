Инсектолог: Тропические постельные клопы не безопаснее обычных

Тропические постельные клопы так же опасны для людей, как и обычные. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила заведующая инсектарием Научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Вероника Олифер

Тропические клопы ничем не отличаются от тех, с которыми москвичи сталкиваются ежедневно, считает Олифер.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Москве наблюдается «наплыв» тропических постельных клопов, которые якобы опаснее обычных.

«Тропический клоп никоим образом не отличается от того, который у нас и так есть. Все ровно то же самое, отличить одного клопа от другого может только специалист энтомолог», - считает Олифер.

Ранее о способах борьбы с клопами рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.