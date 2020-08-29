Летчики ВКС разыграли воздушный бой в показательных выступлениях на Армейских играх

Российские военные летчики разыграли тактический эпизод «Авиамикс» на проходящем под Рязанью конкурсе Армейских международных игр «Авиадартс», показав воздушный бой и выполнив массированные ракетные удары по наземным целям, сообщили в Минобороны.

«Во время «Авиамикса» (показательные выступления российских летчиков) экипажи Воздушно-космических сил показали различные элементы соревнования военных летчиков, выполнили групповое бомбометание, массированные ракетные удары по наземным целям, пуски ракет с различных видов маневра, продемонстрировали воздушный бой, истребительное прикрытие действий ударной авиации, высадку тактического десанта с вертолета Ми-26 и выполнение других задач», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что в ходе розыгрыша тактического эпизода летчики отработали задачи подавления средств противовоздушной обороны условного противника, уничтожения наиболее важных и защищенных объектов на земле, авиационной поддержки наземных групп войск и поражения выдвигающегося резерва противника.

«В завершении летчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали свою обновленную программу группового пилотажа на новейших многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ», – отметили в военном ведомстве.

По словам заместителя главкома ВКС генерал-лейтенанта Андрея Юдина, погода позволила выполнить программу в полном объеме. «Экипажи боевых самолетов и вертолетов успешно поразили цели, отработали другие задачи по предназначению, включая поисково-спасательное обеспечение, высадку тактического десанта, техники», – сказал он.

Заместитель главкома ВКС подчеркнул, что впереди у команд, участвующих в конкурсе, финальный этап соревнований – боевое применение.

Международный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020» проходит в рамках Армейских международных игр и традиционно проводится в Рязанской области. Конкурс проходит по следующим номинациям: «Истребительная авиация», «Штурмовая авиация», «Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах» и «Армейская авиация на боевых вертолетах». Летный состав будет состязаться в ведении визуальной воздушной разведки, навигации, боевом применении по наземным целям, а также эвакуации личного состава транспортно-боевыми вертолетами Ми-8.

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