Производитель предупредил о резком подорожании любимого мороженого Путина

Мороженое «Коровка из Кореновки», как и продукция других российских производителей, подорожает на 25-30% после введения обязательной маркировки, заявил гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.

«Это может привести к существенному росту цен. В целом на мороженое - речь идет о 25-30%», – передает РИА «Новости» слова Московцева, прокомментировавшего инициативу Минпромторга о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции. Согласно этим предложениям, на мороженое производители будут обязаны наносить специальный цифровой код уже с 20 января.

Дополнительные затраты предприятия на переоборудование только одной производственной площадки, по словам директора, составят 300 млн рублей – это сумма, сопоставимая с расходами на запуск нового производства. При этом производительность труда из-за введения этих требований снизится на предприятии на 40%, рассказал Московцев.

Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой «Коровка из Кореновки». Это один из самых известных российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана, после чего СМИ стали называть его «любимым мороженым Путина».

«Рынок очень чувствителен к повышению цен, и прогнозировать, как это отразится на нем – очень сложно», – отметил Московцев. Он напомнил, что когда в 2018 году выросли цены на молочное сырье и по цепочке подорожала конечная продукция, потребление упало моментально, а восстановление заняло почти год.

Отстаивать позиции на зарубежных рынках российским компаниям также будет сложнее, предупреждает директор предприятия. «Мы активно сейчас боремся с нашими конкурентами на ближнем зарубежье – это и Украина, и Белоруссия. Но у них таких систем нет. Естественно, их продукция будет дешевле. Об этом тоже стоит подумать», – сказал Московцев.

Напомним, в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС в Подмосковье Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов турецкой делегации российским мороженым.

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