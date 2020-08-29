Производитель предупредил о резком подорожании любимого мороженого Путина

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29 августа, суббота  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Лукашенко ударит санкциями по странам ЕС и Украине

Санкции Лукашенко лишат порт Клайпеды грузов, а Литву трети доходов бюджета Андрей Александров/РИА Новости
Глава Белоруссии заявил, что не намерен терпеть санкции от Литвы, Польши и Украины. Александр Лукашенко готов нанести ответный удар по экономикам этих стран. Рычаги давления у Минска действительно имеются. Как именно Белоруссия может ударить по Литве, Польше и Украине и что получит от этого Россия? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок - скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Кому в Белоруссии начал мешать русский язык

Будет ли белорусский язык навязываться тем, для кого он не является родным? Наталия Федосенко/ТАСС
В Белоруссии впервые за долгие годы прозвучал призыв лишить русский язык статуса государственного. Почему постсоветские страны настолько ненавидят русский язык, как это соотносится с их стремлением «войти в европейскую семью» – и перед каким выбором в связи с этим в итоге стоят и Александр Лукашенко, и Белоруссия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

Аркадий Комаров, предприниматель
Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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    Производитель предупредил о резком подорожании любимого мороженого Путина

    29 августа 2020, 09:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Мороженое «Коровка из Кореновки», как и продукция других российских производителей, подорожает на 25-30% после введения обязательной маркировки, заявил гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.

    «Это может привести к существенному росту цен. В целом на мороженое - речь идет о 25-30%», – передает РИА «Новости» слова Московцева, прокомментировавшего инициативу Минпромторга о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции. Согласно этим предложениям, на мороженое производители будут обязаны наносить специальный цифровой код уже с 20 января.

    Дополнительные затраты предприятия на переоборудование только одной производственной площадки, по словам директора, составят 300 млн рублей – это сумма, сопоставимая с расходами на запуск нового производства. При этом производительность труда из-за введения этих требований снизится на предприятии на 40%, рассказал Московцев.

    Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой «Коровка из Кореновки». Это один из самых известных российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана, после чего СМИ стали называть его «любимым мороженым Путина».

    «Рынок очень чувствителен к повышению цен, и прогнозировать, как это отразится на нем – очень сложно», – отметил Московцев. Он напомнил, что когда в 2018 году выросли цены на молочное сырье и по цепочке подорожала конечная продукция, потребление упало моментально, а восстановление заняло почти год.

    Отстаивать позиции на зарубежных рынках российским компаниям также будет сложнее, предупреждает директор предприятия. «Мы активно сейчас боремся с нашими конкурентами на ближнем зарубежье – это и Украина, и Белоруссия. Но у них таких систем нет. Естественно, их продукция будет дешевле. Об этом тоже стоит подумать», – сказал Московцев.

    Напомним, в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС в Подмосковье Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов турецкой делегации российским мороженым. 

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