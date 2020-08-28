Ученые назвали блокирующий размножение коронавируса витамин

Индийские ученые выяснили, что витамин B12 способен остановить размножение коронавируса и может назначаться в качестве профилактического средства.

Специалисты из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии провели компьютерное моделирование с целью выявить, какие молекулы среди натуральных продуктов и медикаментов могут подавлять nsp12, содержащийся в геноме SARS-Cov-2 и отвечающий за размножение вируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале IUBMB Life.

Оказалось, что особая форма выпуска B12 – метилкобаламин – способна подавлять репликацию вирусных клеток.

«Это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице», – говорится в заявлении.

Тем не менее ученые отмечают, что для того, чтобы внести изменения в протоколы лечения пациентов с COVID-19, необходимо провести ряд дополнительных исследований.

Ранее немецкие ученые выяснили, что полоскание жидкостью для полости рта может снизить риск передачи коронавируса.

Напомним, в июне был назван способ защититься от заражения коронавирусом через туалет.

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