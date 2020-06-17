Назван способ защититься от заражения коронавирусом через туалет

Китайские ученые объяснили механизм распространения коронавируса через уборные, когда после смыва в воздух поднимается облако мельчайших частиц, в которых может содержаться живой SARS-CoV-2, исследование опубликовано на сайте Phys.org.

Ученые провели серию компьютерных симуляций, которые показали – когда вода стекает по одной стенке, она попадает и на противоположную, создавая воздушные вихри. Те, в свою очередь, продолжают разлетаться над чашей, распространяя мельчайшие капельки с зараженными частицами, передает РИА «Новости».

Уточняется, что такое аэрозольное облако может подняться почти на метр и остается в воздухе более одной минуты.

Также результаты моделирования свидетельствуют, что около 60% частиц с SARS-CoV-2 разносятся за пределы унитаза с двумя отверстиями для потоков воды.

Вероятность заражения коронавирусом подобным способом значительно возрастает, если туалетом пользуются несколько человек, например, в квартире или в общественных уборных.

Как подчеркнули исследователи, чтобы обезопасить себя, нужно закрывать крышку унитаза во время слива.

Ранее сообщалось, что медики Кливлендской клиники в США разработали модель для прогнозирования рисков инфицирования коронавирусом.

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