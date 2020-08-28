Россия объявила норвежского дипломата персоной нон грата

Россия в ответ на действия Осло высылает из страны одного из старших дипломатов посольства Норвегии, сообщает российский МИД.

«В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней – именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику», – говорится в сообщении российского МИД.

Москва подчеркнула, что «проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений. Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло».

Тем временем информированный источник РИА «Новости» уточнил, что российская сторона высылает советника посольства Норвегии в России Яна Флэте.

В пятницу утром посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда вызвали в российский МИД в связи с высылкой из Осло российского дипломата.

Напомним, Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком». Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

После этого один из дипломатов посольства России был объявлен персоной нон грата и покинул страну.