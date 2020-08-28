Посол Норвегии вызван в МИД России

Посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда вызвали в российский МИД в связи с высылкой из Осло российского дипломата.

Машина главы норвежской дипмиссии утром в пятницу подъехала к зданию МИД России, передает РИА «Новости».

Напомним, Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком». Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

После этого один из дипломатов посольства России был объявлен персоной нон грата и покинул страну.