Во Всероссийском смотре-конкурсе «Детский сад года 2020» победили восемь детсадов Коми

Восемь детских садов Коми вошли в число победителей Всероссийского смотра-конкурса «Детский сад года 2020», рассказал руководитель региона Владимир Уйба во время ежедневного видеообращения к жителям республики.

«Шесть детских садов из Сыктывкара и по одному из Усинска и Воркуты не только достойно представили нашу республику, но и смогли обойти большое число конкурентов, которых было немало. В конкурсе приняли участие более 72 тысяч дошкольных учреждений со всей России. Как говорится, чистая победа!» – передает «Комиинформ» слова Уйбы.

Как сообщили в Минобрнауки Коми, конкурс «Детский сад года 2020» проводился в один заочный этап с 1 октября 2019 года по 19 февраля 2020 года в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки. К участию приглашались дошкольные образовательные организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности.

По итогам определены 500 победителей со всей страны, среди которых шесть детских садов Сыктывкара и по одному детскому саду Усинска и Воркуты:

- МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;

- МАДОУ «Центр развития ребёнка – Детский сад № 116» г. Сыктывкара;

- МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;

- МБДОУ «Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;

- МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;

- МАДОУ «Детский сад № 99 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;

- МБДОУ «Детский сад № 20 общеразвивающего вида» г. Усинска;

- МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты.