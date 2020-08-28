Украина не исключила присоединения к санкциям ЕС против Белоруссии

Киев может присоединиться к санкциям Европейского союза в отношении Белоруссии, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Санкций ЕС мы еще не видели, но мы поддерживаем его (Евросоюза) подходы. Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции», – сказал Кулеба, передает ТАСС.

Глава МИД также заявил, что Украина синхронизирует свою позицию в отношении ситуации в Белоруссии с ЕС и США. «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Белоруссии, чтобы ее народ сам избрал путь развития», – добавил он, не ответив на вопрос, признает ли официальный Киев президентские выборы в Белоруссии.

«Это превратилось уже в какой-то фетиш. Результаты выборов огласил ЦИК Белоруссии. Но комплексно результаты выборов имели существенные недостатки и не отвечают стандартам в этой (избирательной) сфере», – заявил Кулеба, добавив, что Украина поддержала позицию ЕС в отношении президентских выборов в Белоруссии.

В то же время министр указал, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипотношений с Минском. Он не исключил, что отозванный посол Украины вернется в Белоруссию после консультаций и принятия решений, на основе которых будут развиваться отношения Киева и Минска. Кулеба добавил, что на паузе находятся только двусторонние встречи с белорусской стороной.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений.