Число случаев COVID-19 в мире превысило 24 млн человек Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России 27 августа 2020, 03:55

Фото: European Centre for Disease Prevention and Control/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Красногорский завод имени Зверева (входит в «Швабе» Ростеха) создал прибор «Детектор-БИО» для определения в воздухе вирусов, сообщил гендиректор предприятия Александр Новиков. Завод имени Зверева представил на форуме «Армия-2020» «абсолютно новый продукт», который «определяет в помещении бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19», передает РИА «Новости». «Детектор-БИО» разработан совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи. С помощью «такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов», сообщил Новиков. Государственные испытания завершены, готовятся сертификационные документы. «При необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику», – сказал Новиков, добавив, что «прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности». В «Швабе» отметили, что «Детектор-БИО» не имеет аналогов в России. Прибор предназначен для выявления одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов в окружающей воздушной среде в полностью автоматическом режиме. Анализ производится двумя независимыми методами – полимеразной цепной реакцией в режиме реального времени и методом иммунофлуоресценции. Прибор создан для работы на местах массового скопления людей, при проведении массовых мероприятий, объектов инфраструктуры, метро, аэропортах, ж/д вокзалах и транспортно-пересадочных узлах. Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях