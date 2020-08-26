Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих

Одно из старейших британских изданий о машинах Autocar включило российские автомобили «Нива» и ВАЗ-2105 в список проверенных временем и устойчивых машин.

«Нива» создавалась, чтобы удовлетворить спрос на прочный серьезный внедорожник, который справится с условиями Сибири», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Отмечается, что внедорожник, разработанный еще в 1977 году, выпускается в течение 43 лет и является наиболее экспортируемой моделью компании.

Он был достаточно прочен для того, чтобы продержаться десять лет в качестве транспортного средства для российской базы в Антарктике. Однако, как считает Autocar, конец старой «Нивы» близок, потому что «Лада» показала концепт новой модели в 2018 году. Начало производства концепта ожидают в 2022 году.

Тем временем в России в марте стало известно, что машины 1990 года выпуска и старше после прохождения специального техосмотра могут стать полноценными участниками дорожного движения. Автомобильный эксперт Алексей Аксенов отметил, что в России «достаточно много машин старше 30 лет, которые пригодны для того, чтобы ездить по нашим дорогам».

Кроме того, стало известно о планах Минпромторга повысить транспортный налог на старые коммерческие автомобили. В ведомстве объяснили, что такая техника «ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан», а предполагаемая мера «позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств».