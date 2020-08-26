МиГ-31 перехватил норвежский самолет на подлете к границе России

В Баренцевом море МиГ-31 осуществил перехват самолета ВВС Норвегии у границы России, сообщил Национальный центр управления обороной.

«26 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

Российский экипаж с безопасного расстояния определил объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с требованиями международных правил использования воздушного пространства», – отметили в центре.

Нарушения российской границы допущено не было.

Аналогичный перехват проходил во вторник, 25 августа. Истребитель МиГ-31 разворачивал от государственной границы России над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии.