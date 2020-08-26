Эксперт оценил заявление Минобороны об искоренении дедовщины

«Искоренение дедовщины произошло благодаря снижению срока службы по призыву и увеличению числа контрактников в армии», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Так он прокомментировал заявление замминистра обороны Андрея Картаполова о полном искоренении дедовщины и казарменного хулиганства в Вооруженных силах.

«Дедовщина в том смысле, в котором она была в советское время и в начальный период формирования российской армии, сейчас отсутствует», – подтвердил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

По его словам, искоренение этого явления произошло благодаря сокращению срока службы в армии по призыву с двух лет до одного года. «Это привело к тому, что разница в возрасте и психологическом потрете призывников фактически отсутствует. Поступившие на службу весной и осенью мало пересекаются друг с другом, да и разница в полгода между ними ничтожна», – пояснил эксперт.

«Еще одним фактором в устранении дедовщины стало резкое увеличение числа контрактников на сержантских должностях. Это, как правило, командиры отделений, которые контактируют с военнослужащими срочной службы и руководят ими. У них совершенно другой взгляд на службу и есть понимание того, как должны выстраиваться отношения в воинском коллективе», – сказал Мураховский.

Также эксперт отметил важность работы органов военного управления, командования, воспитателей и психологов. Все эти факторы, по мнению Мураховского, сыграли решающую роль в ликвидации армейской дедовщины.

Напомним, в среду замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в Вооруженных силах России. По мнению генерал-полковника, это в свою очередь «повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил».

В свою очередь начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительных результатов в наведении уставного порядка в воинских частях удалось добиться благодаря слаженной работе военной полиции, военно-политического управления Минобороны, а также командиров частей.

Система профилактической работы направлена на предупреждение преступлений на самой ранней их стадии, «начиная с выявления и пресечения дисциплинарных проступков».

Ранее Комитет солдатских матерей дал рекомендации военнослужащим на случай проявлений дедовщины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД